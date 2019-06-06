В мае текущего года таможенная служба немецкого города Дрезден остановила автомобиль с дипломатическими номерами.
Сидящие в салоне показывали свои служебные паспорта и наотрез отказывались открывать багажник. Тогда таможенники потребовали проехать с ними для досмотра авто в Министерство иностранных дел Германии.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
В багажнике автомобиля обнаружились 70 килограмм героина, общая стоимость которого составляет как минимум 3 миллиона евро.
Задержанные оказались дипломатами из Монголии. Несмотря на служебные удостоверения, им не удастся избежать заслуженного наказания, сообщает Bild.
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