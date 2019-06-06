Владимир Путин встретится с Папой Римским в Ватикане

Папа Римский Франциск примет в Ватикане президента России Владимира Путина. Встреча должна состояться 4 июля и станет уже третьей по счету.



Путин и Папа Римский принесут мир Сирии?

Как уточняет итальянское агентство ANSA, российский лидер обсудит с Франциском текущие международные проблемы, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Стороны рассмотрят выдвинутые Москвой претензии в отношении украинских греко-католиков. Россия обвиняет их в содействии расколу в православном мире.

Путин и понтифик встречались до настоящего момента дважды, последняя встреча прошла четыре года назад. Тогда президент России и Франциск обсудили ключевые международные проблемы и пути укрепления двустороннего сотрудничества.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что папа Римский Франциск сообщил журналистам о своих планах посетить Россию, чтобы поклониться Кириллу и Мефодию. Об этом сообщил находясь в столице Болгарии с апостольским визитом. Папа Римский прибыл в Софию по приглашению местных священников.

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