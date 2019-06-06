Десятки жителей Латвии собрались сегодня в Риге возле здания правительства на пикет в защиту Памятника Воинам-Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Сообщается, что организатором мероприятия стала партия "Русский союз Латвии".
Эта же партия, отметим, инициировала создание петиции против сноса памятника.
В руках протестующие держат плакаты с надписями на русском, латышском и английском языках. Один из них, например, гласит: "Депутат, не борись с прошлым — отвечай за будущее!".
Напомним, что власти постсоветской республики утверждают, будто Памятник Воинам-Освободителям Риги находится в неудовлетворительном состоянии.
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