Жители Латвии вышли на защиту Памятника воинам-освободителям Риги

Десятки жителей Латвии собрались сегодня в Риге возле здания правительства на пикет в защиту Памятника Воинам-Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.



Назад в СССР: в Латвии открылся музей советской эпохи / Новости от 19.11.2018 10:45

Сообщается, что организатором мероприятия стала партия "Русский союз Латвии".

Эта же партия, отметим, инициировала создание петиции против сноса памятника.

В руках протестующие держат плакаты с надписями на русском, латышском и английском языках. Один из них, например, гласит: "Депутат, не борись с прошлым — отвечай за будущее!".

Напомним, что власти постсоветской республики утверждают, будто Памятник Воинам-Освободителям Риги находится в неудовлетворительном состоянии.