Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украинский экс-министр обвинил бывшее руководство страны в обмане России

Мир » Бывший СССР » Украина print

Бывшее украинское руководство неоднократно обманывало Россию и нарушало двусторонние договоренности, что негативно повлияло на российско-украинские отношения. Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. 


Зеленского разочаровала поездка в Донбасс / Новости от 27.05.2019 21:01

"Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией", - сказал политик в интервью телеканалу NewsOne.

По словам бывшего министра, для разрешения конфликта на Донбассе нынешней власти Украины необходимо вести диалог с Москвой, а не "кидать лозунги" и "заходить в тупик". 

"В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику - беда миллионов украинцев в Донбассе", - отметил он. 

По мнению Червоненко, приказ украинским военным кораблям нарушить границу с Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года является "преступным". В свою очередь власти страны ничего не делают для освобождения моряков, ограничиваясь лишь красивыми словами, заключил политик. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в текущем году выплаты на погашение государственного долга Украины составят до 40% от бюджета страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин.

Читайте также: Коломойский посоветовал объявить дефолт по внешним долгам Украины

Опубликован ультиматум МВФ для Украины

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы обман россия украина министр червоненко
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Православная Церковь празднует Вознесение Господне
Недвижимость
Самые оригинальные здания, которые построят в Москве
Авто
Машины, которыми владел Николас Кейдж
Новости Все >
Бирюлево, Рублево-Архангельское и Троицк получат в 2027 году станции метро﻿
Выборы мэра Новосибирска обойдутся вдвое дороже, чем предыдущие
Турецкий инвестор построит жилой комплекс с океанариумом на Поклонной горе
Кудрин: больше 55% бизнесменов не доверяют судебной системе России
Bild: монгольские дипломаты пытались вывезти из Германии 70 кг героина
ВМС Украины не стали задерживать зашедший в территориальные воды страны сухогруз РФ
СКА подписал контракт с хоккеистом "Филадельфии"
ЦИК проведет презентацию цифрового избирательного участка
YouTube будет удалять контент, отрицающий Холокост
США собираются продать оружие Тайваню на $2 млрд долларов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
Дзюба встал в ворота сборной России

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.

Дзюба встал в ворота сборной России
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Технологии
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Новости Украины
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.

Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: Путин и Шойгу должны "восстать" против сноса памятника Жукову
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Новости Европы
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии

В Брюсселе Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Общество
Украинский политолог был удален из студии "России 1" за "неуважение к жителям Донбасса"
Экономика
Росстандарт объявил советские ГОСТы "слабым звеном" и анонсировал их пересмотр
Игорь Буккер Когда работает эффект групповой привлекательности Игорь Буккер Любовь Степушова Москва усилит помощь "русским соотечественникам" в Приднестровье Любовь Степушова Александр Артамонов Система "Лиана" повысит обороноспособность России Александр Артамонов
Комментарии
"Украинский вопрос" теряет актуальность для новых властей ЕС
Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт
YouTube будет удалять контент, отрицающий Холокост
Владимир Путин встретится с Папой Римским в Ватикане
Зеленский предложит ЕС наказать "виновных" в паспортизации Донбасса чиновников из РФ
Жители Латвии вышли на защиту Памятника Воинам-Освободителям Риги
Шойгу: на границах СНГ отмечается напряженная обстановка
Украинский экс-министр обвинил бывшее руководство страны в обмане России
Лукашенко готовит ответ России за "выкручивание рук"
Захарова пошутила о встрече Жириновского с американской журналисткой
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
СМИ: "Роскосмос" ужесточил правила выезда за рубеж для сотрудников
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Захарова пошутила о встрече Жириновского с американской журналисткой
Детектив пообщался с жандармом, пропустившим Джемаля, Расторгуева и Радченко через блокпост в ЦАР
Детектив пообщался с жандармом, пропустившим Джемаля, Расторгуева и Радченко через блокпост в ЦАР
Лавров объяснил, почему Путин обязан поддерживать ядерные силы в боеспособном состоянии
Миронов обратился к Путину с просьбой посмертно наградить спецназовца Никиту Белянкина
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Захарова пошутила о встрече Жириновского с американской журналисткой
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ