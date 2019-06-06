Украинский экс-министр обвинил бывшее руководство страны в обмане России

Бывшее украинское руководство неоднократно обманывало Россию и нарушало двусторонние договоренности, что негативно повлияло на российско-украинские отношения. Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.



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"Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией", - сказал политик в интервью телеканалу NewsOne.

По словам бывшего министра, для разрешения конфликта на Донбассе нынешней власти Украины необходимо вести диалог с Москвой, а не "кидать лозунги" и "заходить в тупик".

"В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику - беда миллионов украинцев в Донбассе", - отметил он.

По мнению Червоненко, приказ украинским военным кораблям нарушить границу с Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года является "преступным". В свою очередь власти страны ничего не делают для освобождения моряков, ограничиваясь лишь красивыми словами, заключил политик.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в текущем году выплаты на погашение государственного долга Украины составят до 40% от бюджета страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин.

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