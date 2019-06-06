Печенье с предсказаниями помогло американцу выиграть $345 млн

66-летний гражданин США Чарльз Джесон-младший выиграл в лотерею 345 миллионов долларов.



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Сорвать куш, сообщает телекомпания CNBC, пожилому мужчине помогло печенье с предсказаниями.

Чарльз Джесон-младший использовал в лотерее цифры с обратной стороны вкладыша из печенья с предсказанием.

Сначала американец ошибся и подумал, что выиграл лишь 50 тысяч долларов. Потом же он проверил информацию в интернете и понял, что его выигрыш гораздо больше, чем он мог себе представить.

Чарльз надеется, что столь крупная сумма денег не изменит его жизнь и жизнь его семьи. Мужчина, сообщает CNBC, заявил, что будет и дальше носить обыкновенные джинсы — лишь купит себе пару новых.