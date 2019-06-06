Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Соединенные Штаты Америки предлагали провести еще один референдум по вопросу присоединения Крымского полуострова к России.



Сергей Лавров рассказал о мощнейшем давлении на...

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

С таким предложением, отметил глава МИД РФ, в 2014 году выступил госсекретарь США Джон Керри.

Лавров заявил, что Вашингтон признал итоги голосования объективными, но "для порядка" предложил провести еще один референдум.

Российская сторона же, отметил глава МИД РФ, резко раскритиковала идею США.

Напомним, что в 2014-м году подавляющее большинство жителей Крыма — 96% — высказались за воссоединение с Российской Федерацией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки, по мнению Сергея Лаврова, "ломают всех об колено".

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