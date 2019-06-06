Министерство обороны Японии отклонило 19 районов, что рассматривались для размещения наземных комплексов ПРО США Aegis Ashore.
Об этом сообщает японская национальная ежедневная газета Mainichi Shimbun.
В ряде случаев, например, оборонное ведомство Страны восходящего Солнца объяснило отказ близостью жилых районов к месту размещения комплексов противоракетной обороны.
Также несколько случаев отказа Токио объяснило ошибками в расчетах, сообщает Mainichi Shimbun.
Действующий министр обороны Японии Такэси Ивая принес извинения за ошибки, но не уточнил, будет ли его ведомство проводить дополнительные расчеты.
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