В Японии отклонили два десятка районов для размещения ПРО США

Министерство обороны Японии отклонило 19 районов, что рассматривались для размещения наземных комплексов ПРО США Aegis Ashore.



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Об этом сообщает японская национальная ежедневная газета Mainichi Shimbun.

В ряде случаев, например, оборонное ведомство Страны восходящего Солнца объяснило отказ близостью жилых районов к месту размещения комплексов противоракетной обороны.

Также несколько случаев отказа Токио объяснило ошибками в расчетах, сообщает Mainichi Shimbun.

Действующий министр обороны Японии Такэси Ивая принес извинения за ошибки, но не уточнил, будет ли его ведомство проводить дополнительные расчеты.