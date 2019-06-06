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Солдатам США дадут 30 дней на покраску забора на границе с Мексикой

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Министерство внутренней безопасности США намерено поручить американским военнослужащим покраску забора на государственной границе с Мексикой.


Трамп пообещал, что стена на границе с Мексикой будет...

Об этом сообщает телеканал CBS.

Это придаст заграждению более "эстетический вид", отметили в ведомстве. Также, уверены специалисты, это поможет пограничникам бороться с "маскировочной тактикой незаконного пересечений границы".

Согласно предоставленной CBS информации, у солдат США есть лишь месяц на покраску забора.

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Темы сша армия мексика
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