Министерство внутренней безопасности США намерено поручить американским военнослужащим покраску забора на государственной границе с Мексикой.
Об этом сообщает телеканал CBS.
Это придаст заграждению более "эстетический вид", отметили в ведомстве. Также, уверены специалисты, это поможет пограничникам бороться с "маскировочной тактикой незаконного пересечений границы".
Согласно предоставленной CBS информации, у солдат США есть лишь месяц на покраску забора.
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