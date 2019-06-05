В китайском городе Шэньчжэнь девятилетняя девочка оказалась заперта в падающем лифте. Последний пассажир вышел из лифта на 19 этаже. После этого конструкция резко начала падать вниз с огромной скоростью.
Девочка не испугалась, и начала нажимать на все кнопки лифта. Перед первым этажом лифт чудесным образом остановился и девочка спокойно его покинула. Позже она призналась, что ее спасли рекомендации с курсов по поведению в экстремальных ситуациях. Видеозапись происшествия с камеры наблюдения лифта очень быстро распространилась в интернете.
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