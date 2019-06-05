Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не уйдет со своего поста из-за инцидента с гибелью ребенка по вине полицейского. Несмотря на это министр признал "персональную ответственность" за произошедшее.
Также Аваков сообщил, что глава Национальной полиции Сергей Князев не должен покидать свою должность. Ранее по Украине прокатилась волна протестов из-за гибели ребенка. 3 июня в киевской больнице скончался пятилетний Кирилл Тлявов из-за огнестрельного ранения в голову.
Оказалось, что мальчика ранил сотрудник полиции, который "пристреливал" оружие в соседнем дворе.
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