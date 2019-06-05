Глава МВД Украины признал "персональную ответственность" за убийство ребенка полицейским, но не уйдет в отставку

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не уйдет со своего поста из-за инцидента с гибелью ребенка по вине полицейского. Несмотря на это министр признал "персональную ответственность" за произошедшее.



Интеллектуальная компонента: Аваков пафосно показал...

Также Аваков сообщил, что глава Национальной полиции Сергей Князев не должен покидать свою должность. Ранее по Украине прокатилась волна протестов из-за гибели ребенка. 3 июня в киевской больнице скончался пятилетний Кирилл Тлявов из-за огнестрельного ранения в голову.

Оказалось, что мальчика ранил сотрудник полиции, который "пристреливал" оружие в соседнем дворе.