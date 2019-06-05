Строительные компании из Литвы испытывают острую необходимость в рабочей силе — на работу не идут как местные жители, так и мигранты из Украины и Белоруссии.
Об этом заявил генеральный директор литовской фирмы-застройщика Naresta Арунас Шлянис.
Слова специалиста передает литовское издание Verslo Zinios.
На данный момент, заявил Арунас Шлянис, в фирме Naresta трудится 33 гражданина Украины. Это, указал генеральный директор компании, почти 11% от всего количества имеющихся в штате сотрудников.
Однако, посетовал Шлянис, компании придется приложить немало усилий, чтобы сохранить эту рабочую силу. Трудовые мигранты как из Украины, так и из Белоруссии, указал он, все чаще уезжают на работу в более зажиточные, чем Литва, страны — например, Германию.
Также все больше работников, заявил Арунас Шлянис, принимают решение жить и трудиться на своей исторической родине.
Отметим, что, согласно официальным данным, количество трудовых мигрантов из Украины на стройках Литвы за последнее время снизилось как минимум вдвое.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце в эфире одного из латышских телеканалов предложила восполнять дефицит врачей в стране кадрами из Украины и Белоруссии.
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