Председатель КНР прибыл в Москву с государственным визитом

Самолета председателя КНР приземлился в аэропорту "Внуково-2" в Москве в 12:00 по местному времени. Си Цзиньпин планирует провести встречу с Владимиром Путиным в российской столице.



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Глава Китая пробудет в России до 7 июня. Помимо переговоров с Путиным, он примет участие в торжественной передаче панд из Китая Московскому зоопарку. Также Цзиньпин посетит концерт в Большом театре, приуроченный к 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и РФ.