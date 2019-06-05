Самолета председателя КНР приземлился в аэропорту "Внуково-2" в Москве в 12:00 по местному времени. Си Цзиньпин планирует провести встречу с Владимиром Путиным в российской столице.
Глава Китая пробудет в России до 7 июня. Помимо переговоров с Путиным, он примет участие в торжественной передаче панд из Китая Московскому зоопарку. Также Цзиньпин посетит концерт в Большом театре, приуроченный к 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и РФ.
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