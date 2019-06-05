Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен лишь тогда, когда жители страны будут достаточно к этому подготовлены.
Об этом глава государства заявил в ходе видеоинтервью телеканалу "Сніданок з 1+1".
Владимир Зеленский заявил, что перед тем, как провести референдум, необходимо подготовить граждан Украины к вступлению страны в Североатлантический альянс. Объяснить украинцам, например, цели НАТО, пояснил президент Незалежной, и перечислить основные преимущества вступления в Североатлантический альянс для Украины.
Владимир Зеленский напомнил, что НАТО является для современной Украины гарантом безопасности и надежным помощником в повышении уровня армии страны.
Владимир Зеленский также пообещал, что вопрос о присоединении к Североатлантическому альянсу обязательно будет вынесен на референдум.
Отметим, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался о возможностях проведения референдума по вопросам вступления постсоветской республики в НАТО еще во время первого тура украинских президентских выборов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что издание Business Insider поставило Украину на десятое место рейтинга сильнейших армий Европы.
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