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Японская полиция изъяла крупнейшую партию наркотиков в истории страны

Мир » Азия print

На побережье полуострова Идзу японскими полицейскими была обнаружена партия синтетических наркотиков весом около одной тонны. По информации полиции Японии, это крупнейшая захваченная партия наркотических веществ в истории страны. Также по подозрению в контрабанде наркотиков были задержаны 7 человек.


МВД Грузии уничтожило крупную партию наркотиков / Новости от 19.08.2018 21:34

Среди подозреваемых есть граждане Китая, все задержанные отрицают свою причастность к правонарушению. Правоохранители оценили стоимость партии в 556 миллионов долларов, по расценкам черного рынка.

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Темы япония партия полиция наркотики черный рынок
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