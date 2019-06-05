На побережье полуострова Идзу японскими полицейскими была обнаружена партия синтетических наркотиков весом около одной тонны. По информации полиции Японии, это крупнейшая захваченная партия наркотических веществ в истории страны. Также по подозрению в контрабанде наркотиков были задержаны 7 человек.
Среди подозреваемых есть граждане Китая, все задержанные отрицают свою причастность к правонарушению. Правоохранители оценили стоимость партии в 556 миллионов долларов, по расценкам черного рынка.
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