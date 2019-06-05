Зеленский не рассматривает Саакашвили на какую-то должность в правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пока не рассматривает Михаила Саакашвили на какую-либо должность в украинском правительстве.



Зеленский ответил Саакашвили на идею приехать на Украину / Новости от 31.03.2019 15:42

Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель добавила, что несмотря на отсутствие у Зеленского конкретных предложений для Саакашвили, администрация президента открыта для диалога с экс-президентом Грузии. По ее словам, если от Михаила Саакашвили поступит какая-либо инициатива, то Владимир Зеленский совместно со своей командой рассмотрит ее.

Также Мендель пояснила решение Зеленского вернуть украинское гражданство бывшему губернатору Одесской области. Пресс-секретарь президента назвала это "восстановлением справедливости".