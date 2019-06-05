СМИ: КНДР попросила у Вьетнама 300 тыс. тонн продовольствия в долг

Южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на источники сообщила о просьбе КНДР к Вьетнаму предоставить ей продовольствие в долг. Речь идет о 300 тысяч тонн продуктов питания. По информации издания, Ханой дал положительный ответ и заявил о готовности совершить поставку продуктов питания в ближайшее время.



«Северная Корея — мифы и реальность»: Первый репортаж из страны взошедшего солнца / Новости от 18.11.2018 13:07

Газета "Чунан ильбо" прославилась своими фейковыми новостями о Северной Корее. Ранее это издание публиковало новость о респрессированных северокорейских чиновниках, которые якобы были расстреляны после провального саммита с США. В список "репрессированных" попали правая рука Ким Чен Ына и его сестра.