Южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на источники сообщила о просьбе КНДР к Вьетнаму предоставить ей продовольствие в долг. Речь идет о 300 тысяч тонн продуктов питания. По информации издания, Ханой дал положительный ответ и заявил о готовности совершить поставку продуктов питания в ближайшее время.
Газета "Чунан ильбо" прославилась своими фейковыми новостями о Северной Корее. Ранее это издание публиковало новость о респрессированных северокорейских чиновниках, которые якобы были расстреляны после провального саммита с США. В список "репрессированных" попали правая рука Ким Чен Ына и его сестра.
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