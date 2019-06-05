В США предъявили обвинения экс-полицейскому, который работал охранником в школе, где было убито 17 человек. Инцидент произошёл во Флориде в 2018 году.
Когда злоумышленник открыл огонь по ученикам школы охранник остался стоять у входа. Следствие обвиняет его в том, что он не стал определять источник выстрелов, а удалился подальше от школы. Приехавший на место происшествия отряд спецназа обнаружил охранника, который рекомендовал им не приближаться к учебному заведению.
В результате стрельбы погибло 17 человек. Охранник вынужден был уволиться из школы в феврале текущего года.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Главный латвийский русофоб глава МИД Эдгар Ринкевич захотел развивать "позитивную тенденцию развития экономических отношений с Россией". Что с ним случилось?
Зюганов призвал власти, в частности, президента Путина и главу Минобороны Шойгу, "восстать" против сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать за кормить чужие народы за русский счет в то время как свой бедствует.