В США осудили охранника школы, в которой убили 17 человек, за бездействие

В США предъявили обвинения экс-полицейскому, который работал охранником в школе, где было убито 17 человек. Инцидент произошёл во Флориде в 2018 году.



Стрельба в школе в Колорадо: семь человек ранены, подозреваемых задержали / Новости от 08.05.2019 02:27

Когда злоумышленник открыл огонь по ученикам школы охранник остался стоять у входа. Следствие обвиняет его в том, что он не стал определять источник выстрелов, а удалился подальше от школы. Приехавший на место происшествия отряд спецназа обнаружил охранника, который рекомендовал им не приближаться к учебному заведению.

В результате стрельбы погибло 17 человек. Охранник вынужден был уволиться из школы в феврале текущего года.