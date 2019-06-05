Зеленский выступил против строительства "Северного потока - 2"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против строительства газопровода "Северный поток — 2". Такое заявление он сделал на брифинге по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой.



Построено более 400 километров «Северного потока...»

По мнению Зеленского, "Северный поток — 2" угрожает украинской автотранспортной системе, поэтому Польша и Украина должны работать сообща, чтобы защитить свои энергетические интересы.