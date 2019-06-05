Депутат Верховной Рады Олег Мусий подал законопроект, в котором предлагается лишить обладателей российских паспортов на Донбассе всего имущества. Сейчас документ находится на изучении руководства парламента и опубликован на его сайте.
По инициативе законодателя, человек, который в добровольном порядке получил гражданство России не может быть владельцев имущества на Украине. Поэтому Мусий предлагает лишать прав собственности всех обладателей российских паспортов в отдельных районах Донбасской и Луганской области.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление еще одного украинского депутата - Семена Семенченко, который предлагал "обезлюдить" Донбасса.
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