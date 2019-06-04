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Родственник Резника Павел Казарин ведет проплаченную США русофобскую деятельность на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина print

Петербургский депутат Максим Резник знаменит скандальным поведением, любовью к выпивке и запрещенным веществам, а также очень противоречивыми законодательными инициативами. Его супруга Ксения Казарина не отстает от мужа в плане злоупотреблением наркотиками, кроме того, она практикует сектантское направление йоги. Но все это мелочи по сравнению с деятельностью ее родного брата Павла Казарина. Он журналист, живет на Украине и прославился там как закоренелый и фанатичный русофоб.

Родственник Резника Павел Казарин ведет проплаченную США русофобскую деятельность на Украине. 403828.jpeg

Брат жены Резника кормится на деньги Конгресса США

Павел Казарин — уроженец Симферополя, который сейчас живет в Киеве. Он гордость проукраинских редакций, щедро финансируемых западными спонсорами. Брат Казариной написал десятки статей в поддержку киевского режима, лоббируя идеи западных кураторов украинского правительства.

Публиковался, в основном, на проекте "Крым. Реалии", запущенном "Радио Свобода" после возвращения полуострова в состав России. Этот русскоязычный ресурс с редакцией в Праге, известен не просто "либеральной" подачей информации и критикой в адрес российской власти, а прямой и неприкрытой пропагандой русофобских идей на всех уровнях — от политики, до истории и культуры. Не удивительно — он принадлежит U. S. Agency for Global Media (Агентство США по глобальным медиа) — организации, существующей при Конгрессе США. Своей миссией агентство называет "продвижение демократических идей по всему миру". В эпоху Холодной войны оно запустило "Голос Америки" — радиостанцию, нежно любимую первым поколением советских диссидентов.

Русофобия без посредников

Опусы Павла Казарина трудно назвать журналистикой — с фактами он работает слабо, уровень осмысления действительности не тянет на полноценную аналитику, но зато там очень много ненависти и нелепостей, до абсурда много.

Родственник Резника Павел Казарин ведет проплаченную США русофобскую деятельность на Украине. 403829.jpeg

Действия российских властей, якобы, незаконны, а жизнь на полуострове Крым стала невыносима после возвращения под российский флаг. Откуда Казарин, сбежавший в Киев, может знать столько мелких подробностей про крымскую жизнь последних пяти лет, постоянный читатель "Крым Реалии" и украинского "Обозревателя" вряд ли задумывается.

Родственник Резника Павел Казарин ведет проплаченную США русофобскую деятельность на Украине. 403830.jpeg
Родственник Резника Павел Казарин ведет проплаченную США русофобскую деятельность на Украине. 403831.jpeg

Семейные ценности оппозиции

Характерно то, что Максим Резник так же не отстает от своего родича и охотно беседует с журналистами "Новой Газеты", спонсируемого Ходорковским "МБХ" и других. В интервью и собственных постах Резник называет себя патриотом Петербурга, очень много рассуждает, что подходит, а что не подходит великому городу. Но когда компания "Воин-В" занималась реновацией, чтоб переселить петербуржцев из ветхих домов без лифта в современное и удобное жилье, он вместе с другом Вячеславом Нотягом делал все, чтоб помешать стройке ради взяток от застройщиков. Такой поступок плохо вяжется с любовью к городу и работой на его благо.

Показательна ситуация воссоединения Крыма с Россией, когда Резник высказывал негативную точку зрения по этому вопросу. Понятно, что тогда парламентарий беспокоился об украинской родне своей жены, но даже после того, как стало понятно, что никакого вмешательства в дела Украины со стороны России не будет, не счел нужным объяснить и как-то отреагировать на явно антирусскую и клеветническую деятельность брата своей жены Павла Казарина. Напротив, пару лет спустя он подчеркивал, что его позиция по Крыму "ничуть не изменилась".

Казарин пишет для агентов США, депутат Резник — комментирует

Павел Казарин — отъявленный русофоб, но он украинец и это его как-то оправдывает. Плохо, что депутат Законодательного собрания Петербурга, очевидно, разделяет точку зрения родственника, раз охотно беседует с идейными соратниками журналиста, раздавая интервью и комментарии по разным поводам его коллегам с "Радио Свобода".

Очень странная позиция для якобы "патриота своей страны и родного города" — выступать на площадке, которую спонсируют противники России, раздувающие любые противоречия в обществе, чтоб погрузить страну в хаос и нищету по примеру соседней Украины.

Родственник Резника Павел Казарин ведет проплаченную США русофобскую деятельность на Украине. 403832.jpeg

Возможно, украинский вопрос и не при чем, а "Радио Свобода" и его проекты симпатичны Максиму Резнику, потому что там дают слово различным маргиналам. В том числе выступающим за "гуманизацию" преследования за наркоторговлю и оправдывающим сексуальные отношения взрослых с подростками. Однако российскому политику и парламентарию от подобной компании стоило бы держаться на дистанции. Но факты из биографии Максима Резника, в которых фигурирует употребление запрещенных веществ, тяжелый алкоголизм и даже проявление домашнего насилия по отношению к супруге, завершают вполне четкий образ ориентирующегося на Запад российского оппозиционера.

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Темы украина скандалы депутаты максим резник павел казарин закс санкт-петербурга
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Родственник Резника Павел Казарин ведет проплаченную США русофобскую деятельность на Украине
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