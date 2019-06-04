Родственник Резника Павел Казарин ведет проплаченную США русофобскую деятельность на Украине

Петербургский депутат Максим Резник знаменит скандальным поведением, любовью к выпивке и запрещенным веществам, а также очень противоречивыми законодательными инициативами. Его супруга Ксения Казарина не отстает от мужа в плане злоупотреблением наркотиками, кроме того, она практикует сектантское направление йоги. Но все это мелочи по сравнению с деятельностью ее родного брата Павла Казарина. Он журналист, живет на Украине и прославился там как закоренелый и фанатичный русофоб.
Павел Казарин — уроженец Симферополя, который сейчас живет в Киеве. Он гордость проукраинских редакций, щедро финансируемых западными спонсорами. Брат Казариной написал десятки статей в поддержку киевского режима, лоббируя идеи западных кураторов украинского правительства.
Публиковался, в основном, на проекте "Крым. Реалии", запущенном "Радио Свобода" после возвращения полуострова в состав России. Этот русскоязычный ресурс с редакцией в Праге, известен не просто "либеральной" подачей информации и критикой в адрес российской власти, а прямой и неприкрытой пропагандой русофобских идей на всех уровнях — от политики, до истории и культуры. Не удивительно — он принадлежит U. S. Agency for Global Media (Агентство США по глобальным медиа) — организации, существующей при Конгрессе США. Своей миссией агентство называет "продвижение демократических идей по всему миру". В эпоху Холодной войны оно запустило "Голос Америки" — радиостанцию, нежно любимую первым поколением советских диссидентов.
Опусы Павла Казарина трудно назвать журналистикой — с фактами он работает слабо, уровень осмысления действительности не тянет на полноценную аналитику, но зато там очень много ненависти и нелепостей, до абсурда много.
Действия российских властей, якобы, незаконны, а жизнь на полуострове Крым стала невыносима после возвращения под российский флаг. Откуда Казарин, сбежавший в Киев, может знать столько мелких подробностей про крымскую жизнь последних пяти лет, постоянный читатель "Крым Реалии" и украинского "Обозревателя" вряд ли задумывается.
Характерно то, что Максим Резник так же не отстает от своего родича и охотно беседует с журналистами "Новой Газеты", спонсируемого Ходорковским "МБХ" и других. В интервью и собственных постах Резник называет себя патриотом Петербурга, очень много рассуждает, что подходит, а что не подходит великому городу. Но когда компания "Воин-В" занималась реновацией, чтоб переселить петербуржцев из ветхих домов без лифта в современное и удобное жилье, он вместе с другом Вячеславом Нотягом делал все, чтоб помешать стройке ради взяток от застройщиков. Такой поступок плохо вяжется с любовью к городу и работой на его благо.
Показательна ситуация воссоединения Крыма с Россией, когда Резник высказывал негативную точку зрения по этому вопросу. Понятно, что тогда парламентарий беспокоился об украинской родне своей жены, но даже после того, как стало понятно, что никакого вмешательства в дела Украины со стороны России не будет, не счел нужным объяснить и как-то отреагировать на явно антирусскую и клеветническую деятельность брата своей жены Павла Казарина. Напротив, пару лет спустя он подчеркивал, что его позиция по Крыму "ничуть не изменилась".
Павел Казарин — отъявленный русофоб, но он украинец и это его как-то оправдывает. Плохо, что депутат Законодательного собрания Петербурга, очевидно, разделяет точку зрения родственника, раз охотно беседует с идейными соратниками журналиста, раздавая интервью и комментарии по разным поводам его коллегам с "Радио Свобода".
Очень странная позиция для якобы "патриота своей страны и родного города" — выступать на площадке, которую спонсируют противники России, раздувающие любые противоречия в обществе, чтоб погрузить страну в хаос и нищету по примеру соседней Украины.
Возможно, украинский вопрос и не при чем, а "Радио Свобода" и его проекты симпатичны Максиму Резнику, потому что там дают слово различным маргиналам. В том числе выступающим за "гуманизацию" преследования за наркоторговлю и оправдывающим сексуальные отношения взрослых с подростками. Однако российскому политику и парламентарию от подобной компании стоило бы держаться на дистанции. Но факты из биографии Максима Резника, в которых фигурирует употребление запрещенных веществ, тяжелый алкоголизм и даже проявление домашнего насилия по отношению к супруге, завершают вполне четкий образ ориентирующегося на Запад российского оппозиционера.
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