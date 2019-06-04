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В крови ребенка обнаружили свинец после пожара в Нотр-Даме

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Парижские власти рекомендуют жителям острова Сите, где находится собор Парижской Богоматери, сдать анализ крови. Такая необходимость появилась после того, как в крови ребенка было обнаружено повышенное содержание свинца.


Собор Парижской Богоматери полностью потушен...

Местные чиновники особо рекомендуют пройти обследования семьям с маленькими детьми и беременным женщинам. В крови ребенка было обнаружено 50 микрограммов свинца на литр, что свидетельствует об огромном источнике свинца. Врачи регулярно следят за состоянием его здоровья.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что французские архитекторы предложили проект восстановления собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей и фермой.

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Темы кровь париж свинец нотр-дам здоровье собор парижской богоматери
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