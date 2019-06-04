Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы провести встречу с первыми лицами Евросоюза и НАТО. На первых же переговорах, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Владимира Зеленского "новым Порошенко".
Сам Зеленский после этих слов решил отшутиться, он заявил, что лучшем, чем экс-президент Петр Порошенко.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как украинские СМИ высмеяли Петра Порошенко за его "бумажные" победы.
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