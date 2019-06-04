Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главной Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером заявил, что он лучше своего предшественника.
Журналисты поинтересовались у Юнкера, скучает ли он по бывшему президенту Петру Порошенко, на что председатель Еврокомиссии ответил: "У меня новый друг". Зеленский уточнил: "Я лучше, новый лучше старого".
Напомним, в Брюсселе украинский лидер встретится с президентом Польши, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
Зеленский планирует обсудить с европейскими партнерами стратегию "возвращения Крыма", об этом накануне завила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
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