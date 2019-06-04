Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главной Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером заявил, что он лучше своего предшественника.



Зеленский в Брюсселе обсудит «возвращение» Крыма

Журналисты поинтересовались у Юнкера, скучает ли он по бывшему президенту Петру Порошенко, на что председатель Еврокомиссии ответил: "У меня новый друг". Зеленский уточнил: "Я лучше, новый лучше старого".

Напомним, в Брюсселе украинский лидер встретится с президентом Польши, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Зеленский планирует обсудить с европейскими партнерами стратегию "возвращения Крыма", об этом накануне завила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.