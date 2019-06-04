Мэр Лондона Садик Хан назвал американского президента Дональда Трампа символом для ультраправых активистов всего мира.
"Конечно же, мы должны сказать: "Слушай, ты понимаешь, ты же ведь символ для ультраправого движения в мире", - сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.
Мэр британской столицы также напомнил о политике Трампа в отношении мусульман и мигрантов.
Ранее американский лидер на своей странице в Twitter высмеял мэра Лондона за его отрицательное отношение к визиту Трампа в Великобританию. Президент США назвал Хана "полным неудачником" и порекомендовал обратить внимание на проблему преступности в Лондоне.
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