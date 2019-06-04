Мэр Лондона: Трамп - это символ для ультраправого движения в мире

Мэр Лондона Садик Хан назвал американского президента Дональда Трампа символом для ультраправых активистов всего мира.



Трамп назвал мэра Лондона законченным неудачником в самолете по пути в Британию / Новости от 03.06.2019 14:05

"Конечно же, мы должны сказать: "Слушай, ты понимаешь, ты же ведь символ для ультраправого движения в мире", - сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.

Мэр британской столицы также напомнил о политике Трампа в отношении мусульман и мигрантов.

Ранее американский лидер на своей странице в Twitter высмеял мэра Лондона за его отрицательное отношение к визиту Трампа в Великобританию. Президент США назвал Хана "полным неудачником" и порекомендовал обратить внимание на проблему преступности в Лондоне.