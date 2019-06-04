Россиянку задержали в аэропорту Одессы из-за постов в соцсетях

Гражданку России задержали в аэропорту Одессы во время оформления пассажиров авиарейса Минск - Одесса. Об этом сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.



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Как указывается в сообщении, у пограничников имелась информация о том, что россиянка ведет "информационно-подрывную деятельность в отношении Украины". В ее постах в социальных сетях содержались и публично выражались "сепаратистские взгляды". Женщине запретили пересекать границу, информация о ней была передана в СБУ.

Напомним, с 2014 года действует ограничение на въезд россиян на территорию Украины. С 1 марта 2015 года гражданам России для въезда необходимо иметь при себе загранпаспорт. В апреле 2014 года Киев ввел ограничения на въезд для мужчин - граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.