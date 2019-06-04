В Израиле перепутали символ ЛГБТ-сообществ с флагом Литвы

Пользователи социальных сетей обнаружили на улицах израильских городов флаги Литвы. Оказалось, что так местные власти подготовились к ЛГБТ-мероприятию. С 9 по 15 июня в Тель-Авиве пройдет крупнейшее в регионе мероприятие с участием меньшинств нетрадиционной сексуальной ориентации - Tel-Aviv Pride Week.



Первое ЛГБТ-кафе открылось в Петербурге — фото / Новости от 14.05.2019 15:03

Пользователей социальных сетей возмутила ошибка израильских чиновников, которые перепутали ЛГБТ-флаг с флагом Литвы. Публикации собрали огромное количество лайков, репостов и комментариев в соцсетях.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что еврей напал на участников гей-парада в Иерусалиме и ранил шесть человек.

Читайте также:

Нетаньяху поклялся наказать убийцу геев