Пользователи социальных сетей обнаружили на улицах израильских городов флаги Литвы. Оказалось, что так местные власти подготовились к ЛГБТ-мероприятию. С 9 по 15 июня в Тель-Авиве пройдет крупнейшее в регионе мероприятие с участием меньшинств нетрадиционной сексуальной ориентации - Tel-Aviv Pride Week.
Пользователей социальных сетей возмутила ошибка израильских чиновников, которые перепутали ЛГБТ-флаг с флагом Литвы. Публикации собрали огромное количество лайков, репостов и комментариев в соцсетях.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что еврей напал на участников гей-парада в Иерусалиме и ранил шесть человек.
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