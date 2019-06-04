Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил нового представителя Украины в контактной группе по Донбассу. По его словам, Леонид Кучма очень опытный и авторитетный деятель, однако этого не достаточно для урегулирования конфликта в Донбассе.
Песков считает, что в этом вопросе немаловажную роль играет позиция самого президента Украины, который назначил Кучму представителем в контактной группе. Примечательно, что сразу после вступления в должность, Леонид Кучма рассказал о желании установить режим тишины для сбора урожая.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский назначил экс-президента Украины Леонида Кучму представителем в контактной группе по Донбассу.
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