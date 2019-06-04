Скончалась супруга президента Израиля

Жена президента Израиля Реувена Ривлина - Нехама Ривлин умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.



Причина смерти Элины Быстрицкой: актриса умерла после продолжительной болезни / Новости от 26.04.2019 11:03

В течение нескольких лет супруга главы государства страдала от легочного фиброза. Несколько месяцев назад ей пересадили легкое. Врачи предполагают, что это и стало причиной смерти. Ривлин была в браке со своим мужем с 1971 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о матери бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, которая умерла в момент его отставки с поста главы государства.

Читайте также:

Изнасилованная в автобусе индийская студентка умерла в больнице