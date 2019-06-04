Украинский политик обвинил бывшее руководство страны в госизмене

Украинский политик Анатолий Могилев обвинил бывшее руководство страны в государственной измене после прекращения военной операции по "деоккупации" Крыма в 2014 году.



"Крым спасли от карательной операции Киева\"

По его словам, в случае начала военного конфликта Россия бы немедленно ушла из Крыма, однако нужного решения Киев не принял.

"Могли отстоять Крым. Вполне. Но такой команды не поступило. Нужно было вводить АТО. Но военные сами такого решения принять не могли. Есть специальный алгоритм действий, такое решение могли принять только в Киеве", - сказал Могилев.

Он добавил, что руководство страны совершило государственную измену, не приняв решение о начале военной операции. Будь оно принято, то Украина не только бы не потеряла Крым, но и не вступила бы в конфликт на Донбассе, считает политик.

"Россия бы отказалась от планов аннексии и не провоцировала бы конфликт в Донецкой, а потом и Луганской областях", - заключил он.