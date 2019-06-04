Международный валютный фонд (МВФ) выдавал кредиты бывшему президенту Украины Петру Порошенко, как "дозу наркоману". Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
"Ну скажите, если ты даешь наркоману дозу, ты же знаешь, что с этим будет?", - сказал он в интервью телеканалу "112.Украина".
Депутат добавил, что Украина заняла первое место по масштабам коррупции по итогам президентства Порошенко, которого называют "самым большим коррупционером и вором". Все эти годы организация все равно выдавала ему деньги, удивился политик.
"В таком случае есть только два варианта - либо деньги украдут, либо их поделят с теми, кто их выделил", - пояснил Рабинович.
Парламентарий подчеркнул, что условия кредитов от МВФ обрекли страну на "беспросветную нищету", поскольку деньги выдавались под "громадные проценты".
"Польше вы дали 86 миллиардов долларов. Без условий убить пенсионеров, вырубить свой лес, без всяких условий - для развития страны. И она стала локомотивом", - заключил депутат.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что запасы золота на Украине уменьшились с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов. Причиной этого стали слишком большие суммы выплат по государственному долгу. В мае их общая сумма составила около двух миллиардов долларов.
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Опубликован ультиматум МВФ для Украины
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