Американские сенаторы одобрили законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Законопроект "О сдерживании иностранного вмешательства в выборы" получил единогласную поддержку сената Соединенных Штатов.



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Как уточняет издание The Hill, документ предусматривает запрет на получение американской визы для лиц, уличенных во вмешательстве в выборы. Под этим понимается нарушение законов о голосовании и финансировании избирательной кампании, а также вмешательство в результаты голосования со стороны иностранного государства.

"В 2016 году мы видели, как путинская Россия пыталась нанести удар в самое сердце наших демократических ценностей и свобод, которыми так гордятся американцы. Запретив въезд в США иностранцам, которые вмешиваются в наши выборы, Америка заявляет всем противникам, что не потерпит ничего подобного", - сказала один из авторов законопроекта, сенатор Линдси Грэм.

Издание отмечает, что документ стал новой попыткой демократов пробудить интерес к теме честных выборов. Теперь законопроект должны утвердить в палате представителей, после этого он поступит на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что спикер палаты представителей конгресса США и представитель Демократической партии Нэнси Пелоси допустила возможность запуска процедуры импичмента в отношении действующего президента страны Дональда Трампа.

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