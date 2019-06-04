Полиция Токио задержала гражданина России по подозрению в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона.
Как уточняет японское агентство Kyodo, 38-летнего россиянина задержали после того, как он пробрался на крышу жилого здания в районе Минато. На вопрос полицейских о причинах своего поступка мужчина пояснил, что с крыши здания открывается очень красивый вид.
Посольство России в свою очередь никак не комментирует эту информацию.
Ранее полиция столичной префектуры Японии арестовала 60-летнего местного жителя по обвинению в попытках ослепить пилотов транспортного самолета ВВС США с помощью лазерной указки.
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