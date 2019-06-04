Полиция Японии задержала россиянина за попытку запустить дрон

Полиция Токио задержала гражданина России по подозрению в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона.



Британская полиция задержала двух человек, причастных к запуску дронов в аэропорту Гатвик / Новости от 22.12.2018 09:40

Как уточняет японское агентство Kyodo, 38-летнего россиянина задержали после того, как он пробрался на крышу жилого здания в районе Минато. На вопрос полицейских о причинах своего поступка мужчина пояснил, что с крыши здания открывается очень красивый вид.

Посольство России в свою очередь никак не комментирует эту информацию.

Ранее полиция столичной префектуры Японии арестовала 60-летнего местного жителя по обвинению в попытках ослепить пилотов транспортного самолета ВВС США с помощью лазерной указки.