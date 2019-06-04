Министерство иностранных дел Украины не поддерживает возможное участие России в июньской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил заместитель главы ведомства Василий Боднар.
По его словам, Киев неоднократно призывал международное сообщество голосовать против участия России в ПАСЕ и привлечь Москву к ответственности за "совершенные преступления". Возвращение российской делегации подрывает доверие к международной организации, поскольку она призвана сохранять мир и развивать демократию в Европе, а Россия этого не делает, считает Бондар.
Представитель украинского МИД пообещал "скорректировать" отношение к ПАСЕ из-за итогов голосования.
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