МИД Украины раскритиковал возможное участие России в июньской сессии ПАСЕ

Министерство иностранных дел Украины не поддерживает возможное участие России в июньской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил заместитель главы ведомства Василий Боднар.



ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию...

По его словам, Киев неоднократно призывал международное сообщество голосовать против участия России в ПАСЕ и привлечь Москву к ответственности за "совершенные преступления". Возвращение российской делегации подрывает доверие к международной организации, поскольку она призвана сохранять мир и развивать демократию в Европе, а Россия этого не делает, считает Бондар.

Представитель украинского МИД пообещал "скорректировать" отношение к ПАСЕ из-за итогов голосования.