Руководитель группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг рассказал о "личном кризисе", который наступил после введения против него санкций США. По его словам, он совсем не ожидал, что отношения между Россией и США так обостряться после избрания президентом Дональда Трампа.
"Всю мою жизнь я был очень открытым человеком, и даже не думал, что попаду в такую ситуацию. Я перевез всю свою семью в США. Все эти события привели к личному кризису. Дело даже не деньгах, не в бизнесе и не в политике, дело в той ситуации, в которой я оказался", - пояснил бизнесмен.
По мнению Вексельберга, ключевой фактор, который повлиял на включение его в санкционный список - это личное знакомство с президентом РФ Владимиром Путиным. Также бизнесмен подчеркнул, что Минфин США желает создать России проблемы, но вместо этого создает проблемы для бизнеса.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что новые санкции США могут быть более губительны для их авторов, чем для России.
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США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
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