France Bleu: французские строители наткнулись на некрополь времен Средневековья

В центральной части Франции, в коммуне Ба-э-Леза, обнаружен крупный некрополь времен Средневековья.



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Об этом сообщает французская радиостанция France Bleu.

Кладбище было случайно обнаружено рабочими на месте, где должна была начаться стройка, еще в январе. Приглашенные археологи обнаружили порядка ста могил. Специалисты уверяют, что найденный в коммуне Ба-э-Леза некрополь можно смело считать самым крупным средневековым захоронением в центральной Франции.

Археологи, сообщает France Bleu, считают, что кладбище располагалось на территории одной из местных церквей в период с IX по XIV века.