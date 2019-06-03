Сербия не собирается вводить санкции в отношении России.
Об этом в ходе рабочей встречи со спикером Государственной думы Российской Федерации Вячеславом Володиным заявила глава парламента Сербии Майя Гойкович.
Белград не станет поддерживать данные инициативы Соединенных Штатов Америки и прочих западных государств, подчеркнула она.
Напомним, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в данный момент находится в Белграде, столице Сербии, с рабочим визитом. Беседа с действующим президентом страны Александром Вучичем уже завершилась. В ближайшее время Володин будет держать речь перед депутатами сербского парламента.
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