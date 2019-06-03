Химический завод Biolar в городе Олайне, Латвия, подозревается в преднамеренном сливе токсичных отходов.
Об этом сообщает латвийская государственная телекомпания LTV.
По словам очевидцев, сотрудники Biolar вывозили ионы цианида на машинах с цистерной и сливали их где-нибудь вдалеке от больших городов.
Отметим, что на сегодняшний день подобные нарушения обнаружены сразу в четырех регионах сравнительно небольшой Латвии — Бауском, Рундальском, Терветском и Елгавском краях.
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