Латышский химзавод подозревается в умышленном сливе токсичных отходов

Химический завод Biolar в городе Олайне, Латвия, подозревается в преднамеренном сливе токсичных отходов.



Рига, Латвия: уже не Ссср, но еще не Европа

Об этом сообщает латвийская государственная телекомпания LTV.

По словам очевидцев, сотрудники Biolar вывозили ионы цианида на машинах с цистерной и сливали их где-нибудь вдалеке от больших городов.

Отметим, что на сегодняшний день подобные нарушения обнаружены сразу в четырех регионах сравнительно небольшой Латвии — Бауском, Рундальском, Терветском и Елгавском краях.