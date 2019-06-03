В КНДР раскритиковали идею Абэ о встрече с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ ведет себя "очень нагло". Поводом для такого высказывания стало недавнее заявления Абэ о желании провести встречу с Ким Чен Ыном без предварительных договоренностей.



Южнокорейские СМИ: Ким Чен Ын намерен вскоре посетить Россию / Новости от 21.03.2019 06:56

Северокорейский чиновник также заявил, что несмотря на свои заявления, первые лица Японии продолжают политику нанесения вреда КНДР. Критике подвергся и глава МИД Японии Таро Коно за свои "неосторожные и отвратительные замечания".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что заявления южнокорейского издания о репрессиях чиновников из КНДР за провальный саммит с США оказались фейком.

Читайте также:

В Северной Корее назвали Болтона ''фанатиком войны''