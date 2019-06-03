Пресс-секретарь комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ ведет себя "очень нагло". Поводом для такого высказывания стало недавнее заявления Абэ о желании провести встречу с Ким Чен Ыном без предварительных договоренностей.
Северокорейский чиновник также заявил, что несмотря на свои заявления, первые лица Японии продолжают политику нанесения вреда КНДР. Критике подвергся и глава МИД Японии Таро Коно за свои "неосторожные и отвратительные замечания".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что заявления южнокорейского издания о репрессиях чиновников из КНДР за провальный саммит с США оказались фейком.
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США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
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