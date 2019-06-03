Средства массовой информации Южной Кореи, отмечают в Пхеньяне, неоднократно заявляли, что Ким Ен Чхоля якобы отправили на принудительные работы.
Лидер КНДР Ким Чен Ын пришел на концерт в сопровождении своего помощника Ким Ен Чхоля.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
Средства массовой информации Южной Кореи, отмечают в Пхеньяне, неоднократно заявляли, что Ким Ен Чхоля якобы отправили на принудительные работы.
Центральное телеграфное агентство КНДР также опубликовала фотоснимок с концерта кружков художественной самодеятельности жен северокорейских офицеров. На фотографии отчетливо видно, что по левую руку от Ким Чен Ына действительно сидит Кем Ен Чхоль.
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