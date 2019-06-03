СМИ КНДР опровергли заявления Южной Кореи о репрессии в адрес помощника Кем Чен Ына

Средства массовой информации Южной Кореи, отмечают в Пхеньяне, неоднократно заявляли, что Ким Ен Чхоля якобы отправили на принудительные работы.



Южнокорейские СМИ: Ким Чен Ын намерен вскоре посетить Россию / Новости от 21.03.2019 06:56

Лидер КНДР Ким Чен Ын пришел на концерт в сопровождении своего помощника Ким Ен Чхоля.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Средства массовой информации Южной Кореи, отмечают в Пхеньяне, неоднократно заявляли, что Ким Ен Чхоля якобы отправили на принудительные работы.

Центральное телеграфное агентство КНДР также опубликовала фотоснимок с концерта кружков художественной самодеятельности жен северокорейских офицеров. На фотографии отчетливо видно, что по левую руку от Ким Чен Ына действительно сидит Кем Ен Чхоль.