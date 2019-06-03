Трамп призвал РФ, Иран и Сирию прекратить "чертовски сильную "бойню" в провинции Идлиб

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "слышал" о "бойне" в Идлибе, одной из провинций Сирии.



ВВС США случайно разбомбили союзников-курдов в Сирии / Новости от 18.10.2018 09:27

Об этом глава государства написал в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter.

Россия, Иран и Сирия "чертовски сильно" бомбят провинцию Идлиб, заявил Дональд Трамп. В результате ударов гибнут мирные местные жители, указал действующий президент США.

"Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!", — написал Трамп в Twitter.

Отметим, что на протяжении всей операции Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирии Соединенные Штаты Америки и их союзники пытаются выставить российские удары по террористам как удары по мирным жителям страны.

Террористы из провинции Идлиб, которых Дональд Трамп назвал "мирными местными жителями", регулярно совершают атаки на сирийскую военную базу РФ Хмеймим.