Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "слышал" о "бойне" в Идлибе, одной из провинций Сирии.
Об этом глава государства написал в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter.
Россия, Иран и Сирия "чертовски сильно" бомбят провинцию Идлиб, заявил Дональд Трамп. В результате ударов гибнут мирные местные жители, указал действующий президент США.
"Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!", — написал Трамп в Twitter.
Отметим, что на протяжении всей операции Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирии Соединенные Штаты Америки и их союзники пытаются выставить российские удары по террористам как удары по мирным жителям страны.
Террористы из провинции Идлиб, которых Дональд Трамп назвал "мирными местными жителями", регулярно совершают атаки на сирийскую военную базу РФ Хмеймим.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.