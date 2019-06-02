Алжир перенес выборы на пост президента из-за отсутствия кандидатов

Власти Алжира перенесли выборы на пост президента страны.





Выборы были назначены на 4 июля, напоминает государственное агентство новостей APS.

Властям пришлось пойти на этот шаг из-за отсутствия кандидатов на пост главы государства.

Двух малоизвестных местных политиков, отмечает APS, власти Алжира, например, сняли с президентских выборов сами.

Напомним, что 3 апреля текущего года 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика досрочно сложил с себя полномочия. Он правил страной почти двадцать лет, но в феврале этого года в Алжире начались массовые протесты против его выдвижения на пятый срок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия в минувшем году увеличила объемы поставки сладостей в страны Африки на 27%.

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