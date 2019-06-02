Посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск.
Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Белоруссии.
Напомним, что в апреле текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом РФ в Белоруссии.
Отметим, что до него этот пост занимал Михаил Бабич.
Сам же Мезенцев трудился на должности представителя Сахалинской области в Совете Федерации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности постсоветской республики в нефти из Казахстана.
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