В Минск прибыл новый посол РФ в Белоруссии

Посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск.



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Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Белоруссии.

Напомним, что в апреле текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом РФ в Белоруссии.

Отметим, что до него этот пост занимал Михаил Бабич.

Сам же Мезенцев трудился на должности представителя Сахалинской области в Совете Федерации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности постсоветской республики в нефти из Казахстана.

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