Власти Финляндии запретили в стране волкособов и шиповник

Вчера, 1 июня, в Финляндии вступил в силу запрет на ввоз и продажу на территории страны шиповника.



Финляндия: Страна Озер. Телеканал ТВТУР. 02.06.2019 04:35

Вступивший в силу законопроект также запрещает так называемых волкособов - гибридов волка и собаки. Отметим, что на сегодняшний день их в сравнительно небольшой Финляндии порядка одной тысячи.

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник в список вредных растений. В ближайшие три года шиповник, растущий в парках, на пляжах и в прочих местах, будет уничтожен.

Запрет на волкособов же распространяется не только на их содержание, но и на рекламу для последующей продажи. Животных, которые были заведены в качестве домашних животных до 1 июня текущего года, власти разрешили держать до конца их жизни.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндия переманивает у России людей рабочих специальностей.

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