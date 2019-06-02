Вчера, 1 июня, в Финляндии вступил в силу запрет на ввоз и продажу на территории страны шиповника.
Вступивший в силу законопроект также запрещает так называемых волкособов - гибридов волка и собаки. Отметим, что на сегодняшний день их в сравнительно небольшой Финляндии порядка одной тысячи.
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник в список вредных растений. В ближайшие три года шиповник, растущий в парках, на пляжах и в прочих местах, будет уничтожен.
Запрет на волкособов же распространяется не только на их содержание, но и на рекламу для последующей продажи. Животных, которые были заведены в качестве домашних животных до 1 июня текущего года, власти разрешили держать до конца их жизни.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндия переманивает у России людей рабочих специальностей.
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