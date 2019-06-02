Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров завтра, 3 июня, встретится с главой МИД Колумбии Ольмесом Трухильо.
Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
В МИД РФ указали, что Сергей Лавров и Ольмес Трухильо обсудят ситуацию в соседней с Колумбией Венесуэлой.
Встреча пройдет в Москве. Трухильо будет находиться в России с 3 по 9 июня. Во время визита РФ глава МИД Колумбии также примет участие в заседании межправительственной российско-колумбийской комиссии и Петербургском международном экономическом форуме.
Напомним, что в январе текущего года в Венесуэле грянул серьезный политический кризис. Глава местной оппозиции Хуан Гуайдо воспользовался многотысячными акциями протеста и объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Соединенные Штаты Америки, ряд стран Европы и большинство стран Южной Америки кандидатуру самозванца поддержали.
Российская Федерация же, отметим, неоднократно заявляла, что поддерживает действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Также о поддержке Мадуро заявили и в Китайской народной республике.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что усилиями стран Запада в международных банках заблокированы почти 6 миллиардов долларов, принадлежащих Венесуэле.
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