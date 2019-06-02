Лавров обсудит с главой МИД Колумбии ситуацию в Венесуэле

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров завтра, 3 июня, встретится с главой МИД Колумбии Ольмесом Трухильо.



Мадуро заявил, что Россия и Венесуэла продолжат сотрудничать / Новости от 25.01.2019 23:07

Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

В МИД РФ указали, что Сергей Лавров и Ольмес Трухильо обсудят ситуацию в соседней с Колумбией Венесуэлой.

Встреча пройдет в Москве. Трухильо будет находиться в России с 3 по 9 июня. Во время визита РФ глава МИД Колумбии также примет участие в заседании межправительственной российско-колумбийской комиссии и Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, что в январе текущего года в Венесуэле грянул серьезный политический кризис. Глава местной оппозиции Хуан Гуайдо воспользовался многотысячными акциями протеста и объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Соединенные Штаты Америки, ряд стран Европы и большинство стран Южной Америки кандидатуру самозванца поддержали.

Российская Федерация же, отметим, неоднократно заявляла, что поддерживает действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Также о поддержке Мадуро заявили и в Китайской народной республике.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что усилиями стран Запада в международных банках заблокированы почти 6 миллиардов долларов, принадлежащих Венесуэле.

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