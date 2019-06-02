Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал "друзей и партнеров" страны оказать давление на Российскую Федерацию.
Об этом он написал в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter.
Необходимость этого, указал глава внешнеполитического украинского ведомства, обусловлена решением Международного трибунала по морскому праву.
Киев надеется, указал Павел Климкин, что "друзья и партнеры" Украины вынудят Россию выполнить решения Международного трибунала в Гамбурге.
Напомним, что Международный трибунал потребовал от РФ освободить моряков ВМС Украины и вернуть постсоветской республике морские суда, задержанные российской стороной при конфликте в Керченском проливе.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации же отметили, что юрисдикция трибунала не распространяется на прецеденты подобного толка.
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