Fox News: повлиять на американские выборы может не Россия, а Мексика

В мире существует мало стран, способных повлиять на выборы президента Соединенных Штатов Америки.



На границе Мексики и США начались столкновения с участием мигрантов / Новости от 16.11.2018 12:33

Об этом сообщает издание Fox News.

Российской Федерации, пишут авторы материала, в этом списке нет. Однако, уверены в Fox News, в этом списке есть соседняя Мексика.

Например, указывают средства массовой информации, в начале прошлого цикла президентских выборов Мексика попыталась добиться американского гражданства для постоянно живущих в США мексиканцев. Все для того, чтобы они голосовали против нынешнего президента страны Дональда Трампа.

Россия же, указывает Fox News, ничего подобного никогда не делала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп предпочел строить стену на границе с Мексикой, а не расширять присутствие США в Арктике.

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