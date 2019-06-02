В мире существует мало стран, способных повлиять на выборы президента Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает издание Fox News.
Российской Федерации, пишут авторы материала, в этом списке нет. Однако, уверены в Fox News, в этом списке есть соседняя Мексика.
Например, указывают средства массовой информации, в начале прошлого цикла президентских выборов Мексика попыталась добиться американского гражданства для постоянно живущих в США мексиканцев. Все для того, чтобы они голосовали против нынешнего президента страны Дональда Трампа.
Россия же, указывает Fox News, ничего подобного никогда не делала.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп предпочел строить стену на границе с Мексикой, а не расширять присутствие США в Арктике.
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США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
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