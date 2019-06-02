Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Великобританию не платить Европейскому союзу 50 миллиардов долларов отступных по Brexit.
Об этом сообщает британское издание The Sunday Times.
Глава государства заявил, что на месте властей Соединенного Королевства не стал бы платить столь "огромную сумму" Евросоюзу.
ЕС и так, убежден президент США, допустил ошибки, что стоили Великобритании больших денег. Также Дональд Трамп отметил, что предлагал британскому премьер-министру Терезе Мэй подать на Евросоюз в суд.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Соединенных Штатов Америки признался в своей заинтересованности в налаживании отношений с Россией и Китаем.
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