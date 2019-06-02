Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу $50 млрд отступных по Brexit

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Великобританию не платить Европейскому союзу 50 миллиардов долларов отступных по Brexit.



Почему США и Британия настаивают на ужесточении санкций против России / Новости от 22.08.2018 17:21

Об этом сообщает британское издание The Sunday Times.

Глава государства заявил, что на месте властей Соединенного Королевства не стал бы платить столь "огромную сумму" Евросоюзу.

ЕС и так, убежден президент США, допустил ошибки, что стоили Великобритании больших денег. Также Дональд Трамп отметил, что предлагал британскому премьер-министру Терезе Мэй подать на Евросоюз в суд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Соединенных Штатов Америки признался в своей заинтересованности в налаживании отношений с Россией и Китаем.

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