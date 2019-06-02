Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль.
Там глава французского внешнеполитического ведомства принял участие в церемонии завершения строительства арки над разрушенным реактором.
К строительству арки "Укрытие", отметим, приложили руку инженеры из Франции.
Напомним, что саркофаг, возведенный над четверым энергоблоком станции, в последние годы стал разрушаться. Благодаря же "Укрытию" украинская власть намерена превратить территорию вокруг Чернобыльской станции в безопасную.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сериал "Чернобыль" от HBO обогнал по популярности "Игру престолов".
Читайте также:
Саркофаг и секретные комнаты Чернобыльской АЭС открыли для туристов.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.