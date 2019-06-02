Глава МИД Франции посетил Чернобыль

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль.



Как это было: авария на Чернобыльской АЭС / Новости от...

Там глава французского внешнеполитического ведомства принял участие в церемонии завершения строительства арки над разрушенным реактором.

К строительству арки "Укрытие", отметим, приложили руку инженеры из Франции.

Напомним, что саркофаг, возведенный над четверым энергоблоком станции, в последние годы стал разрушаться. Благодаря же "Укрытию" украинская власть намерена превратить территорию вокруг Чернобыльской станции в безопасную.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сериал "Чернобыль" от HBO обогнал по популярности "Игру престолов".

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