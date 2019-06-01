Министр иностранных дел частично признанной Республики Косово Беджет Пацолли потребовал от ООН начать расследование в отношении своего российского сотрудника. Глава ведомства пообещал помощь сотрудникам ООН при проведении внутреннего расследования.
"В нашем государстве нет места тому, кто участвует в различных преступных схемах и прикрывается иммунитетом. Я считаю, что такому человеку нет места в ООН. Его не должны были брать в такую организацию", - пояснил Пацолли.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российский МИД раскритиковал правительство Косова за объявление российского сотрудника ООН персоной нон грата.
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