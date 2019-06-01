Военная полиция применила огнестрельное оружие против протестующих вблизи моста Нил аль-Азрак в Хартуме. Митингующие вышли на улицы с требованием передать власть гражданскому правительству. Акция протеста проходила в 500 метрах от здания командования вооруженными силами.
Когда военные предприняли попытку разобрать баррикады началась потасовка. После этого военнослужащие открыли огонь по протестующим. Часть митингующих укрылась мечети Джаме Хартум, которая находится неподалеку.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в столице Судана Хартуме перестал работать аэропорт из-за всеобщей забастовки.
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