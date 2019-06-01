Суданские военные открыли огонь по протестующим

Военная полиция применила огнестрельное оружие против протестующих вблизи моста Нил аль-Азрак в Хартуме. Митингующие вышли на улицы с требованием передать власть гражданскому правительству. Акция протеста проходила в 500 метрах от здания командования вооруженными силами.



В Судане произошел военный переворот / Новости от 11.04.2019 10:17

Когда военные предприняли попытку разобрать баррикады началась потасовка. После этого военнослужащие открыли огонь по протестующим. Часть митингующих укрылась мечети Джаме Хартум, которая находится неподалеку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в столице Судана Хартуме перестал работать аэропорт из-за всеобщей забастовки.

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